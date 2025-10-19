Opi vince la sfida e resta nel talent Amici Ospite Chiamamifaro

IL TALENT TV. Per il cantante bergamasco, Simone Opini, classe 2001 e professione imbianchino, il verdetto è stato pronunciato dopo due esibizioni, nel programma di Maria de Filippi. Le nuove date del concerto di Chiamamifaro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Opi vince la sfida e resta nel talent «Amici». Ospite Chiamamifaro

