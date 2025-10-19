Open day al canile | oggi alla scoperta dei cuccioli ospiti

Il canile di Forlì apre le porte ai visitatori per far conoscere i propri ospiti. Domani a partire dalle 14.30, si terrà l’ Open day organizzato dal Gruppo volontari canile di Forlì Odv all’interno della struttura comunale di via Bassetta 16E. Sarà una giornata di festa per far conoscere ai partecipanti gli ospiti del canile in cerca di casa, raccogliere fondi per finanziare iniziative in loro favore e avvicinarsi al mondo del volontariato che è possibile svolgere all’interno della struttura. Dopo una breve introduzione, ad aprire la giornata sarà la sfilata di cani ospiti, tutti diversi per taglia, carattere ed età ma tutti accomunati dalla medesima speranza di trovare famiglia: sfileranno nella speranza di incrociare lo sguardo giusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

