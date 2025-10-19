Onorato con la Salis Ciriani a Washington e Abodi va all’oratorio
È tutto pronto per il mega evento di domani tra politica e glamour, volti nuovi di giovani amministratori bellocci e con le relazioni giuste e la regia, neanche tanto occulta, di Matteo Renzi che pensa già al 2027. Ufficialmente l’organizzatore è Alessandro Onorato, rampante assessore capitolino originario di Ostia specializzato nel settore turismo e sport e grandi eventi appunto, noto, tra l’altro, per avere un certo feeling con cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo. A lui si deve, ad esempio, l’idea di avere fatto cantare Achille Lauro quasi a sorpresa sulla scalinata di Piazza di Spagna, ma anche di avere pensato a Tony Effe per il concertone di Capodanno pagato dal Comune che poi le femministe del Pd hanno fatto saltare per via dei testi sessisti del rapper. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
