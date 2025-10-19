One Direction nessuna reunion in vista | Ma mai dire mai E arriva una docuserie

A un anno dalla scomparsa di Liam Payne, tocca a Louis Tomlinson affrontare i rumors circa un ipotetico ritorno della storica boyband: «Non riesco neppure ad immaginarlo e non so se sarebbe giusto farlo. Tra 25 anni, se fosse qualcosa in stile-Oasis, vedremo». Nel frattempo lui e Zayn Malik si raccontano su Netflix. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - One Direction, nessuna reunion in vista: «Ma mai dire mai». E arriva una docuserie

