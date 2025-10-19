One Direction nessuna reunion in vista | Ma mai dire mai E arriva una docuserie

Vanityfair.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno dalla scomparsa di Liam Payne, tocca a Louis Tomlinson affrontare i rumors circa un ipotetico ritorno della storica boyband: «Non riesco neppure ad immaginarlo e non so se sarebbe giusto farlo. Tra 25 anni, se fosse qualcosa in stile-Oasis, vedremo». Nel frattempo lui e Zayn Malik si raccontano su Netflix. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

one direction nessuna reunion in vista ma mai dire mai e arriva una docuserie

© Vanityfair.it - One Direction, nessuna reunion in vista: «Ma mai dire mai». E arriva una docuserie

Leggi anche questi approfondimenti

one direction nessuna reunionA un anno dalla morte di Liam Payne possiamo davvero sperare nella reunion dei One Direction? - Il 16 ottobre del 2024, precisamente un anno fa, Liam Payne degli One Direction perdeva la vita in un tragico incidente, dopo essere caduto dal balcone dell'hotel di Buenos Aires che lo stava ospitand ... Lo riporta cosmopolitan.com

one direction nessuna reunionLouis Tomlinson: “Ci sono 50-60 brani inediti degli One Direction” - Tra ricordi, riflessioni e nuovi progetti, Louis Tomlinson parla di “Lemonade”, dei 60 brani inediti degli One Direction e della difficile idea di una reunion senza Liam Payne ... Riporta 105.net

one direction nessuna reunionOne Direction parte 2? Louis Tomlinson: «La reunion senza Liam è inimmaginabile» - Il cantante allontana la possibilità di un'imminente reunion con gli ex compagni di band, dopo la tragica morte di Liam Payne, avvenuta quasi un anno fa. Lo riporta bluewin.ch

Cerca Video su questo argomento: One Direction Nessuna Reunion