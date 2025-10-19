Once upon a town

Lecceprima.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

? ONCE UPON A TOWN • ZOLLINO?? Storie, leggende e magia nella Grecìa Salentina? a seguire: “La Macàra – concerto di voci” di Valentina SciurtiOttobre è il tempo in cui le storie tornano a farsi sentire.Con Once Upon a Town, Zollino si trasforma in un racconto vivente: le sue pietre, le sue. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Once Upon a Jester, la recensione di un'avventura tra musica e teatro - Bonte Avond è uno studio di sviluppo molto particolare, formato da quattro musicisti che per loro stessa ammissione pianificano poco e mettono tantissima musica nei loro giochi, realizzati solitamente ... Come scrive multiplayer.it

A Cinderella Story: Once Upon a Song streaming - Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di A Cinderella Story: Once Upon a Song in gratis con pubblicità, ... Segnala comingsoon.it

Once Upon a Crime, la recensione: non un film, ma una recita scolastica - Drama in streaming su Netflix che sembra uno spettacolo scolastico verboso, bizzarro, estenuante e irricevibile. Scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Once Upon Town