Omicidio Taormina le bugie dei 4 testimoni indagati per falso | Non abbiamo partecipato alla lite

Chi indaga sospetta che l’aggressione nei confronti di un ragazzo prima dell’omicidio sia stata una messinscena. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Il Silp dopo l'omicidio di Paolo Taormina: "La tranquillità dei cittadini non si costruisce con misure emergenziali, invocare la militarizzazione della città è una scelta che mette a rischio i valori democratici: lo Stato assuma più agenti e garantisca risorse adeguat - facebook.com Vai su Facebook

L'omicidio di Paolo Taormina, Maranzano ora è senza difensore: l'avvocato rinuncia al mandato https://ift.tt/bPM9flV - X Vai su X

Omicidio Taormina, l’assassino: “Faceva lo scaltro e gli ho sparato” - Sono le 18:44 del 12 ottobre scorso e l’assassino di Paolo Taormina è seduto davanti ai pubblici mini ... Segnala livesicilia.it

Omicidio Taormina, caccia ai complici. Alcune persone in caserma - PALERMO – Le indagini dalla Procura di Palermo sull’omicidio di Paolo Taormina non si sono fermate all’arresto dell’assassino, Gaetano Maranzano. Scrive livesicilia.it

Omicidio Taormina, due persone interrogate dai carabinieri dopo le perquisizioni: a casa di uno ritrovata la collana di Maranzano - Indagini in corso per scoprire chi ha favorito la fuga di Gaetano Maranzano: carabinieri ascoltano amici e perquisiscono lo Zen, trovate le collane indossate nel pub dopo la rissa che ha preceduto l'o ... Come scrive lasicilia.it