Omicidio stradale di Simona Bortoletto a Fiumicino si aggrava la posizione del 35enne | non potrà più uscire di notte

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simona Bortoletto è stata travolta e uccisa da un'auto mentre camminava per mano con suo figlio, un bimbo di 8 anni: si aggrava la posizione del 35enne accusato di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Simona Bortoletto è stata travolta e uccisa da un'auto mentre camminava per mano con suo figlio, un bimbo di 8 anni: si aggrava la posizione del 35enne

omicidio stradale simona bortolettoSimona Bortoletto investita e uccisa a Fiumicino, obbligo di dimora per l'amico alla guida (in stato di ebbrezza) - Il Gip del Tribunale di Civitavecchia, all'esito dell'attività d'indagine condotta congiuntamente ... Si legge su ilmessaggero.it

omicidio stradale simona bortolettoFiumicino, l’addio a Simona Bortoletto investita e uccisa a Isola Sacra - Indagato per omicidio stradale Cristiano Maggetti, amico della vittima. Come scrive rainews.it

