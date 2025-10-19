Omicidio stradale di Simona Bortoletto a Fiumicino si aggrava la posizione del 35enne | non potrà più uscire di notte
Simona Bortoletto è stata travolta e uccisa da un'auto mentre camminava per mano con suo figlio, un bimbo di 8 anni: si aggrava la posizione del 35enne accusato di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Simona Bortoletto è stata travolta e uccisa da un'auto mentre camminava per mano con suo figlio, un bimbo di 8 anni: si aggrava la posizione del 35enne
Il Gip del Tribunale di Civitavecchia, all'esito dell'attività d'indagine condotta congiuntamente
Fiumicino, l'addio a Simona Bortoletto investita e uccisa a Isola Sacra - Indagato per omicidio stradale Cristiano Maggetti, amico della vittima.