Omicidio Perugia si cerca il killer del giovane accoltellato in un parcheggio

Si cerca l'assassino di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano ucciso nel corso di una rissa in un parcheggio nella zona universitaria di Perugia, nella notte tra venerdì e sabato. E si cerca anche l'arma del delitto, un coltello. Proseguono gli accertamenti, coordinati dalla Procura del capoluogo umbro. Decine le persone sentite per ricostruire quanto successo. Gli investigatori avrebbero sentito a lungo anche il fratello della vittima, rimasto leggermente ferito. Ma da lui non sarebbero arrivati elementi decisivi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidio Perugia, si cerca il killer del giovane accoltellato in un parcheggio

