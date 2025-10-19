Omicidio di Pamela Soncin era amico del killer di Sandra Lunardini

Cervia (Ravenna), 19 ottobre 2025 – La residenza a Cervia l'aveva presa nell'agosto del 2014. Ma Gianluca Soncin, il 52enne arrestato per l'omicidio della 29enne Pamela Genini a Milano, frequentava la località da ben più tempo. Originario di Biella, aveva la propria base in riviera da oltre 20 anni. E a Milano Marittima c'è chi lo ricorda, anni fa, a divertirsi nei locali e nelle serate della movida, con uno stile di vita fatto di bottiglie di champagne e negozi di alta moda. All'epoca Soncin aveva una relazione con una cervese, da cui ha avuto un figlio che oggi è un adulto, dalla quale si è poi separato.

