Omicidio di Hekuran Cumani indagati diversi giovani | si cerca l’arma del delitto La lite nel locale a Perugia poi la rissa fuori | cosa è successo
Sono ancora tanti i punti da chiarire attorno all’omicidio di Hekuran Cumani, il giovane di 23 anni ucciso all’alba di sabato 18 ottobre in un parcheggio di Perugia dove si trovava con alcuni amici per passare la serata. Secondo quanto riporta La Repubblica gli investigatori avrebbero già identificato il responsabile: si tratterebbe di un giovane di origini tunisine parte di un altro gruppo di giovani. Diversi sono stati già iscritti nel registro degli indagati: secondo quanto riferito dalla TgR si tratta di ragazzi sentiti in questura subito dopo la lite. Rissa, lesioni e minacce i reati che sarebbero ipotizzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Omicidio nella notte: dalla festa alla tragedia, si stringe il cerchio sull'assassino di Hekuran Cumani https://ift.tt/pU5ZVEd https://ift.tt/7mFAIwR - X Vai su X
Omicidio piazza Ateneo morto 23enne Hekuran Cumani di #Fabriano #coltellata #giovani #indagini #Movida #perugia #Rissa #Università Vai su Facebook
Omicidio di Hekuran Cumani, indagati diversi giovani: si cerca l’arma del delitto. La lite nel locale a Perugia poi la rissa fuori: cosa è successo - Sono ancora tanti i punti da chiarire attorno all’omicidio di Hekuran Cumani, il giovane di 23 anni ucciso all ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Hekuran Cumani ucciso a 23 anni nel parcheggio a Perugia: difendeva fratello colpito dalle coltellate - Si cerca per questo un gruppo di giovani che avrebbe partecipato alla rissa tra cui l’omicida che avrebbe estratto il ... Come scrive fanpage.it
Indagati alcuni dei partecipanti alla rissa, nessuno dice di aver visto l'accoltellamento - Il coltello potrebbe essere stato portato da un altro gruppo di ragazzi arrivati in un secondo momento ... rainews.it scrive