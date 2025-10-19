Omicidio di Hekuran Cumani indagati diversi giovani | si cerca l’arma del delitto La lite nel locale a Perugia poi la rissa fuori | cosa è successo

Sono ancora tanti i punti da chiarire attorno all’omicidio di Hekuran Cumani, il giovane di 23 anni ucciso all’alba di sabato 18 ottobre in un parcheggio di Perugia dove si trovava con alcuni amici per passare la serata. Secondo quanto riporta La Repubblica gli investigatori avrebbero già identificato il responsabile: si tratterebbe di un giovane di origini tunisine parte di un altro gruppo di giovani. Diversi sono stati già iscritti nel registro degli indagati: secondo quanto riferito dalla TgR si tratta di ragazzi sentiti in questura subito dopo la lite. Rissa, lesioni e minacce i reati che sarebbero ipotizzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

