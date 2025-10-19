Omicidio Cumani la politica perugina | Ascolto dei giovani e sicurezza priorità assoluta
L'omicidio di Hekuran Cumani ha suscitato un acceso dibattito pubblico che spazia dal tema della sicurezza a quello dei giovani. La maggioranza in consiglio comunale a Perugia ha diffuso una nota in cui afferma che “oggi è il tempo dell’unione, del cordoglio, dell’ascolto e della responsabilità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Una rissa degenerata in tragedia: così è morto Hekuran Cumani, 23 anni, residente a Fabriano, colpito a morte con una coltellata in un parcheggio della zona universitaria di Perugia. Il coltello usato per l’omicidio non è ancora stato ritrovato, mentre le indagini - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Cumani, caccia al killer: in tanti ascoltati in questura - X Vai su X
Omicidio Cumani, spunta un secondo coltello - Inutili per le indagini le telecamere di videosorveglianza del parcheggio ... Si legge su rainews.it
Omicidio di Hekuran Cumani, indagati diversi giovani: si cerca l’arma del delitto. La lite nel locale a Perugia poi la rissa fuori: cosa è successo - Dalla lite nel locale alla rissa nel parcheggio: identificato il presunto responsabile. ilfattoquotidiano.it scrive
Omicidio di Perugia, non si trova il coltello che ha ucciso Hekuran. L'identikit dell'assassino - L'indagine sulla morte di Hekuran Cumani si fa complessa: le testimonianze dei ragazzi coinvolti non hanno chiarito il quadro, nonostante l'identikit del possibile assassino ... Si legge su ilgazzettino.it