omicidio a perugia giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio

Era arrivato a Perugia con gli amici da Fabriano per passare la serata in un locale universitario pieno di giovani. Ma Hekuran Cumani, 23 anni, non è mai tornato a casa: ucciso con una coltellata al petto nel parcheggio davanti al Dipartimento di matematica e informatica dell'Università. Coinvolto in una lite innescata probabilmente all'interno della discoteca e poi degenerata in rissa e delitto fuori. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

