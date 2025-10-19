Omicidio a Perugia è caccia a un giovane tunisino
Aveva solo 23 anni Hekuran Cumani, il ragazzo di Fabriano ucciso all’alba di sabato durante una violenta rissa davanti a un locale universitario del centro di Perugia. Una notte di festa trasformatasi in tragedia. A poche ore dall’omicidio, la polizia ha già un sospettato: si tratta di un giovane di origine tunisina, identificato grazie alle testimonianze raccolte sul posto. Sarebbe lui ad aver sferrato la coltellata mortale al petto di Hekuran. Le indagini. Le indagini, coordinate dalla Procura di Perugia, sono proseguite senza sosta anche durante la notte. Decine le persone ascoltate dalla squadra mobile per ricostruire con precisione quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
