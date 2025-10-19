Ombrelli e giacche alla mano da domani in regione arrivano piogge e temporali
È stato un fine settimana nel complesso stabile e soleggiato per il Friuli Venezia Giulia. Ma l'onda d'autunno calda e soleggiata che ci ha accompagnati in questa prima metà d'ottobre, sta volgendo al termine.Tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre, infatti è previsto un netto peggioramento con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
