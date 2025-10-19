' Ombre e sussurri della pianura' in Ariostea c’è la presentazione dell’esordio letterario di Sandra Tugnoli

Racconta una Pianura Padana dove ogni albero, ogni ruscello e ogni crocevia narrano una storia, il libro d'esordio di Sandra Tugnoli intitolato 'Ombre e sussurri della pianura' che martedì 21 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. Dialoga con l'autrice Daniela. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Scopri altri approfondimenti

“OMBRE E SUSSURRI DELLA PIANURA”: MARTEDÌ 21 OTTOBRE ALLE 17, PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI SANDRA TUGNOLI ALLA BIBLIOTECA ARIOSTEA Martedì 21 ottobre alle ore 17, nella Sala Agnelli della Biblioteca Comunale Ariostea (via delle Vai su Facebook

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 21 ottobre 2025 alle 17:00 incontro con l'autrice in via delle Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web - E' il libro d'esordio di Sandra Tugnoli intitolato "Ombre e sussurri della Pianura Padana" che martedì ... Riporta cronacacomune.it

‘Ariostea in fiera’ tra luci e ombre: "Due giorni con il segno meno. Dita incrociate nelle prossime ore" - Massimiliano Celia è partito da Latina, Lazio, il muso del camion puntato su Ferrara, piazza Ariostea. ilrestodelcarlino.it scrive