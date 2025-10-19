' Ombre e sussurri della pianura' in Ariostea c’è la presentazione dell’esordio letterario di Sandra Tugnoli

Racconta una Pianura Padana dove ogni albero, ogni ruscello e ogni crocevia narrano una storia, il libro d'esordio di Sandra Tugnoli intitolato 'Ombre e sussurri della pianura' che martedì 21 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. Dialoga con l'autrice Daniela. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

ombre sussurri pianura ariosteaBIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 21 ottobre 2025 alle 17:00 incontro con l'autrice in via delle Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web - E' il libro d'esordio di Sandra Tugnoli intitolato "Ombre e sussurri della Pianura Padana" che martedì ... Riporta cronacacomune.it

