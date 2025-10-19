Omag-Mt l’ora del derby Contro Vallefoglia a caccia dei primi punti
Un derby alla quarta giornata, oggi, per l’Omag-Mt San Giovanni che affronterà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia al PalaMegabox di Pesaro (ore 17). Romagna e Marche si ritrovano faccia a faccia in una gara che promette ritmo, emozioni e con punti già importantissimi per la classifica, soprattutto per le marignanesi che vogliono sollevarsi dalla casella 0. La Megabox è reduce dal match contro Milano, una delle squadre più accreditate del campionato, dove ha mostrato trame di gioco solide e buona organizzazione. La Omag-Mt, invece, ha messo in campo una prestazione di valore contro Conegliano, campionessa del mondo in carica, evidenziando soprattutto nel secondo set concrete possibilità di crescita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
