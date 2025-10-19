Oltre 22mila persone per la Mezza Maratona di Roma | vincono Simon Maiwa e Regina Cheptoo

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 22mila le persone scese in strada per gareggiare nella Mezza Maratona di Roma, con partenza dal Circo Massimo e arrivo al Colosseo, fra le bellezze della Capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

oltre 22mila persone mezzaOltre 22mila persone per la Mezza Maratona di Roma: vincono Simon Maiwa e Regina Cheptoo - Oltre 22mila le persone scese in strada per gareggiare nella Mezza Maratona di Roma, con partenza dal Circo Massimo e arrivo al Colosseo, fra le bellezze ... Scrive fanpage.it

oltre 22mila persone mezzaMezza Maratona di Roma: dal Circo Massimo al Colosseo oltre 22mila partecipanti. Ecco le modifiche alla viabilità - La seconda edizione della Wizzair Rome Half Marathon, che per conto del Campidoglio è organizzata da Rcs Sports&Events e dal gruppo della Roma Ostia. Lo riporta msn.com

