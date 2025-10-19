Oltre 22 000 runner alla mezza maratona di Roma | trionfo keniano dal Circo Massimo al Colosseo
Si è svolta la seconda edizione della Wizz?Air?Rome?Half?Marathon. Partenza dal Circo Massimo, arrivo al Colosseo, oltre 22 000 partecipanti di cui la maggior parte provenienti dall’estero. Vincitori: al maschile Simon Maywa (Kenya) in 59?44?, al femminile Regina Cheptoo (Kenya) in 1h08?26?. Il percorso ha attraversato zone storiche di Roma incluse le Mura Aureliane e le Terme di Caracalla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
