Oltre 22 000 runner alla mezza maratona di Roma | trionfo keniano dal Circo Massimo al Colosseo

Romadailynews.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta la seconda edizione della Wizz?Air?Rome?Half?Marathon. Partenza dal Circo Massimo, arrivo al Colosseo, oltre 22 000 partecipanti di cui la maggior parte provenienti dall’estero. Vincitori: al maschile Simon Maywa (Kenya) in 59?44?, al femminile Regina Cheptoo (Kenya) in 1h08?26?. Il percorso ha attraversato zone storiche di Roma incluse le Mura Aureliane e le Terme di Caracalla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

oltre 22 000 runner alla mezza maratona di roma trionfo keniano dal circo massimo al colosseo

© Romadailynews.it - Oltre 22 000 runner alla mezza maratona di Roma: trionfo keniano dal Circo Massimo al Colosseo

Altre letture consigliate

La tecnologia di Huawei alla Rome Half Marathon 2025 - La Rome Half Marathon 2025, in programma il 19 ottobre, vedrà la partecipazione di oltre 22. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oltre 22 000 Runner