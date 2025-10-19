Oltre 110 espositori a Retrò prima mostra autunnale dell’antiquariato
CITTÀ DI CASTELLO Più di 110 gli espositori provenienti da tutto il Centro e Nord Italia (Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia) presenti oggi nell’edizione mensile di Retrò. "Un dato che conferma il successo di una rassegna che continua a crescere, con un incremento medio del 20% rispetto agli anni precedenti": è la prima edizione autunnale di Retrò, la storica mostra-mercato di antiquariato, collezionismo e vintage attiva da oltre quarant’anni. La sede principale della ‘fiera’ oggi è Piazza Garibaldi, poi Largo Gildoni, Via Angeloni, piazza Fanti e piazza Gabriotti le tappe principali del percorso espositivo, mentre in piazza Matteotti è in svolgimento la mostra mercato del fumetto, appuntamento imperdibile per i collezionisti di tavole e albi d’epoca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
