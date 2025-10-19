Olimpiadi Cortina nel piazzale della seggiovia i resti della baita del presidente della società degli impianti | inchiesta e sequestro

Sequestro penale nel paradiso degli sciatori, ai piedi delle Cinque Torri, le piste delle Dolomiti tra Cortina e il Passo Falzarego, luogo di incontaminata bellezza. Da un paio di settimane, ormai alla vigilia delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, un telo di colore grigio copre un cumulo di macerie nel grande piazzale da cui parte la seggiovia che sale in quota, a fianco di un bar ristorante attualmente chiuso per ferie. L’area è transennata con i nastri bianchi e rossi e un foglio che motiva il provvedimento: “Area sottoposta a sequestro penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi Cortina, nel piazzale della seggiovia i resti della baita del presidente della società degli impianti: inchiesta e sequestro

Contenuti che potrebbero interessarti

-111 GIORNI ALLE OLIMPIADI: ALLO SLIDING CENTRE DI CORTINA INIZIANO A SCENDERE GLI ATLETI È il momento più atteso: gli atleti cominciano a scendere sul ghiaccio dello Sliding Centre di Cortina, dove si disputeranno le gare di bob, skeleton e… - X Vai su X

-111 GIORNI ALLE OLIMPIADI: ALLO SLIDING CENTRE DI CORTINA INIZIANO A SCENDERE GLI ATLETI È il momento più atteso: gli atleti cominciano a scendere sul ghiaccio dello Sliding Centre di Cortina, dove si disputeranno le gare di bob, skeleton e sli - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi Cortina, nel piazzale della seggiovia i resti della baita del presidente della società degli impianti: inchiesta e sequestro - Inchiesta della Procura di Belluno sui resti della baita del presidente degli impianti da sci bruciata nel 2023 ... ilfattoquotidiano.it scrive

Ecco come sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - È stato svelato il concept dell'inaugurazione dei Giochi olimpici invernali, che per la prima volta saranno diffusi. Scrive gqitalia.it

Dall'armonia alla contemporaneità, da Matilda De Angelis a Giorgio Armani: tutto quello che abbiamo scoperto sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - A presentare la cerimonia il Presidente Giovanni Malagò, il CEO Andrea Varnier, la Direttrice delle Cerimonie Maria Laura Iascone e Marco Balich, Creative Lead della Cerimonia di Apertura ... Da vanityfair.it