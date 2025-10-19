Oleggio Magic Basket gli Squali trionfano a Nerviano
Una tripla allo scadere e due punti nello zaino. Nella quarta giornata di campionato di serie B Interregionale l'Oleggio Magic Basket batte Nervianese 1919 87-90 dopo un finale dalle mille emozioni.Per Nerviano in campo Tapparo, Montanari, Bonavida, Cemmi e Airaghi, per gli Squali Ceccato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
