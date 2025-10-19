Oggi l’open day per la rinnovata casa protetta
Open Day con visite guidate e buffet oggi dalle 10 alle 13 per la rinnovata Casa Protetta comunale, dopo una significativa operazione di riqualificazione e ampliamento da circa 1,5 milioni di euro, realizzato dal Comune e dall’azienda speciale CavriagoServizi con l’Asp Sartori. La sindaca Francesca Bedogni sottolinea l’importanza dell’intervento, frutto di una profonda riflessione sui servizi e sulle preoccupazioni per i finanziamenti statali al welfare locale. I lavori hanno trasformato la struttura in un ambiente più moderno, accogliente e funzionale, mirando a migliorare il benessere degli ospiti e del personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ci siamo anche noi oggi in piazza Chanoux all’open day del sistema regionale di Protezione Civile. #essercisempre - facebook.com Vai su Facebook
? Oggi, con il patrocinio di @ConfAbruzzoMA, abbiamo inaugurato a San Giovanni Teatino (CH) il nuovo #EdgeDataCenter di #OpenFiber. Riduzione della latenza, sostenibilità e nuovi servizi digitali per imprese, PA e startup. L’#Abruzzo diventa così uno s - X Vai su X