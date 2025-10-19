Open Day con visite guidate e buffet oggi dalle 10 alle 13 per la rinnovata Casa Protetta comunale, dopo una significativa operazione di riqualificazione e ampliamento da circa 1,5 milioni di euro, realizzato dal Comune e dall’azienda speciale CavriagoServizi con l’Asp Sartori. La sindaca Francesca Bedogni sottolinea l’importanza dell’intervento, frutto di una profonda riflessione sui servizi e sulle preoccupazioni per i finanziamenti statali al welfare locale. I lavori hanno trasformato la struttura in un ambiente più moderno, accogliente e funzionale, mirando a migliorare il benessere degli ospiti e del personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’open day per la rinnovata casa protetta