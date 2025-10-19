Oggi la Chiesa avrà sette nuovi santi la prima volta del Venezuela
(Adnkronos) – La Chiesa oggi, domenica 19 ottobre, avrà sette nuovi santi. Papa Leone – in piazza San Pietro – presiederà la celebrazione eucaristica con il rito di canonizzazione di sette beati che arrivano da continenti, epoche e vocazioni diverse. Li accomuna la fedeltà al Vangelo fino all’estremo. I nuovi santi arrivano da diversi Paesi: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Oggi presso la Chiesa dei Battuti Bianchi e' stato presentato il libro "Castagnole Medievale" del nostro concittadino Riccardo Rocca che con il suo lavoro di studio e ricerche ha voluto dare il suo contributo alla conoscenza della storia di Castagnole delle Lanz - facebook.com Vai su Facebook
Oggi la Chiesa avrà sette nuovi santi, la prima volta del Venezuela - Papa Leone presiederà la celebrazione eucaristica con il rito di canonizzazione di sette beati che arrivano da continenti, epoche e vocazioni diverse ... Scrive adnkronos.com