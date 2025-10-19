Oggi il Papa proclama 7 nuovi santi

10.30 In piazza S.Pietro oggi 7 nuovi santi. La fondatrice delle Serve di Gesù Rendilez Martinez e lo scienziato e apostolo della carità Hernandez Cisneros sono i primi due santi del Venezuela. L'arcivescovo armeno Maloyan fu ucciso nel 1915 durante il genocidio armeno. Il catechista laico To Rot dai giapponesi che nel 1945 invasero Papua Nuova Guinea: è il primo santo del Paese. La missionaria salesiana Troncatti operò in Amazzonia. La religiosa Poloni fondò l'ordine delle Sorelle della Misericordia. Infine l'avvocato pugliese Longo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it