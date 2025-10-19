Oggi a Radio Onda Verde | analisi su politica economia e cronaca in Calabria e non solo

Oggi, dalle 11 alle 12, Pino Scianò, direttore di Radio Onda Verde Vibo Valentia, condurrà una diretta dedicata ai principali temi di attualità. Tra gli argomenti in programma: la lettera minatoria recapitata al sindaco Fabio Signoretta nel Vibonese, i dati Eurostat che assegnano alla Calabria una delle peggiori performance economiche in Europa, l’attentato a Ranucci, la fragile tregua in Medio Oriente, i conflitti in Ucraina e in altre aree del mondo, le recenti elezioni regionali in Calabria con la larga vittoria del centrodestra ma anche le tensioni interne alla coalizione, e le prospettive del Governo italiano tra manovra economica, nuova rottamazione delle cartelle esattoriali e avvicinamento alle elezioni politiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

