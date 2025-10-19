Oggi 19 ottobre San Paolo della Croce | la regola per amare i poveri come fossero Gesù

Fondatore dei Passionisti, San Paolo della Croce contempla Cristo crocefisso nel volto dei poveri e dei malati con azioni di carità concreta. Oggi, 19 ottobre, la Chiesa ricorda San Paolo della Croce, il fondatore della congregazione dei Passionisti. Al centro della sua spiritualità c’è la contemplazione di Gesù crocefisso, come sottolinea il Martirologio Romano, che. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 19 ottobre, San Paolo della Croce: la regola per amare i poveri come fossero Gesù

Altri contenuti sullo stesso argomento

, Lunedì 19 Ottobre 1987 Lunedì nero: crollo di Wall Street Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+19+ottobre&fyi=0&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=archiv - facebook.com Vai su Facebook

#StatisticAll 18 ottobre 2025 Oggi, a partire dalle 10:00 segui in diretta streaming gli appuntamenti della Loggia dei Cavalieri - X Vai su X

Oggi 19 ottobre, San Paolo della Croce: la regola per amare i poveri come fossero Gesù - San Paolo della Croce è il fondatore dei Passionisti, animato da grande e concreta carità, contempla Gesù crocefisso nei bisognosi. Segnala lalucedimaria.it

Auguri San Paolo della Croce oggi, 19 ottobre 2025/ Immagini, frasi e citazioni per i messaggi WhatsApp - Auguri San Paolo della Croce oggi, 19 ottobre 2025: frasi, citazioni, pensieri e immagini per ricordare e celebrare il Santo ... Si legge su ilsussidiario.net

Almanacco del 19 Ottobre, oggi si festeggia Santa Laura - Il 19 Ottobre segna la vittoria di Scipione su Annibale a Zama, nascite illustri e ricorrenze storiche. Si legge su infocilento.it