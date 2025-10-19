Officina abusiva in un capanno Denuncia e multa
Il sequestro è scattato giovedì a Telgate. Nel mirino un capannone artigianale dove è stato accertato lo svolgimento di un’attività abusiva di officina per autoriparazioni, con annessa cisterna di stoccaggio ed erogazione carburanti per logistica interna. Ad eseguire il sequestro i Nuclei carabinieri forestale di Grumello del Monte e Curno, coadiuvati da personale dell’ufficio tecnico e della Polizia locale del comune di Telgate. Oltre al sequestro dell’area è emerso che la cisterna di stoccaggio ed erogazione carburanti era priva delle autorizzazioni necessarie a garantire la sicurezza delle aree di rifornimento in relazione alle acque meteoriche e conseguente dilavamento, oltre all’illecito deposito di rifiuti speciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Castel Volturno, officina abusiva tra rifiuti speciali: sequestro a Pescopagano - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
Operazione "Oro Rosso", la polizia ferroviaria sequestra 50 chili di rame in un officina abusiva https://ift.tt/4E37rBU https://ift.tt/J9w6zc7 - X Vai su X
Officina abusiva in un capanno. Denuncia e multa - Nel mirino un capannone artigianale dove è stato accertato lo svolgimento ... Secondo ilgiorno.it
Telgate, i carabinieri forestali sequestrano un’officina abusiva - Il 9 ottobre a Telgate, i carabinieri del nucleo forestale di Grumello del Monte e di Curno, con la collaborazione del personale dell’ufficio tecnico e della polizia locale, hanno sequestrato parte di ... Scrive ecodibergamo.it
Officina abusiva nella Terra dei Fuochi - Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale di Afragola, diretta dal colonnello Antonio Piricelli, nell’ambito delle operazioni di controllo sul t ... Da ilfattovesuviano.it