officina abusiva in un capanno denuncia e multa

Il sequestro è scattato giovedì a Telgate. Nel mirino un capannone artigianale dove è stato accertato lo svolgimento di un’attività abusiva di officina per autoriparazioni, con annessa cisterna di stoccaggio ed erogazione carburanti per logistica interna. Ad eseguire il sequestro i Nuclei carabinieri forestale di Grumello del Monte e Curno, coadiuvati da personale dell’ufficio tecnico e della Polizia locale del comune di Telgate. Oltre al sequestro dell’area è emerso che la cisterna di stoccaggio ed erogazione carburanti era priva delle autorizzazioni necessarie a garantire la sicurezza delle aree di rifornimento in relazione alle acque meteoriche e conseguente dilavamento, oltre all’illecito deposito di rifiuti speciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

