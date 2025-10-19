Odissea per i malati infettivi Sospeso il servizio domiciliare | Una situazione inaccettabile

Da agosto sospeso il progetto che permetteva ai malati infettivi che non possono recarsi in reparto di avere cure domiciliari. È la vicenda di circa 35 persone sieropositive che vivono nel territorio provinciale e che si sono affidate alla voce di Gian Piero Simonini del Movimento per la qualità della vita per portare a conoscenza l’azienda sanitaria delle mancanze che stanno registrando da due mesi. "Da agosto fino ad oggi – spiega Simonini - non è stato garantito il servizio di medici ed infermieri alle persone sieropositive che sono impossibilitate a recarsi in reparto. Sappiamo di infermieri che si sono resi disponibili all’aiuto di questi pazienti pur non potendolo fare, e noi come movimento per la qualità della vita non possiamo né fare prelievi né somministrare farmaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

