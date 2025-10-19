Obiettivo riscatto dopo l’ultimo ko Le chiavi | Moore e concentrazione

Farà dunque tappa a Cremona la Fortitudo di coach Attilio Caja, che stasera alle 18 scenderà sulle doghe del PalaRadi per la sesta giornata del campionato di A2, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle il brutto passo falso casalingo di una settimana fa contro Pesaro. Una sconfitta certamente condizionata dalla maratona di pochi giorni prima a Treviglio contro l’Urania Milano, ma anche, e soprattutto, da un netto calo di tensione avvenuto in un secondo quarto da soli 6 punti realizzati. Preso poi giustamente atto delle considerazioni del tecnico pavese, che nel postpartita aveva parlato di mancanza di fisicità dovuta principalmente a un reparto lunghi sgretolato dagli infortuni di inizio stagione, l’ultima settimana è stata condizionata dalle voci di mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

