Obesità l’Italia approva una legge storica Ora è considerata malattia

Lo stigma pesa più dei chili stessi. Ferisce a scuola, sul lavoro, nella vita sociale. Sei grasso, non hai forza di volontà, basterebbe mangiare meno: frasi pronunciate come un marchio di colpa. Intanto, un italiano su due convive con problemi di peso e oltre sei milioni sono obesi. L’Italia, però, stavolta è pioniera e sta cercando di cambiare la storia, anche se a piccoli passi. Lo scorso 2 ottobre, con l’approvazione della legge Pella, il nostro Paese è diventato il primo al mondo a riconoscere ufficialmente l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante: altre nazioni la definiscono già come problema medico, ma non con una legge unitaria e nazionale che includa tutte le parti, abbracciando prevenzione, cura, sensibilizzazione, riconoscimento giuridico e copertura assistenziale. 🔗 Leggi su Panorama.it

