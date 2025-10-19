Nuvolosità in aumento in giornata temperatura massima 17°

Ecco come sarà il tempo a Bergamo per questa domenica 19 ottobre secondo le previsioni di 3BMeteo. Il Meteo a Bergamo e le temperature Il tempo a Bergamo oggi: nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3152m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

