Nuovo supermercato Lidl promosso dalla giunta complesso da 12mila metri quadri
Massa, 19 ottobre 2025 – C’è un’altra variante commerciale pronta in Comune a Massa per realizzare una media struttura di vendita alimentare e non, con a fianco un esercizio di vicinato lungo l’ Aurelia, all’intersezione con via Vecchia Candia. La proposta, che è stata presentata dalla società immobiliare proprietaria dell’area, Ge. Imm Srl, a novembre dell’anno scorso, è stata approvata nei giorni scorsi dalla giunta del sindaco Francesco Persiani. Inoltre, ha già superato anche lo ‘scoglio’ del parere del Consorzio Zona industriale apuana, che ha vagliato la documentazione qualche settimana fa, visto che si tratta di un’area che rientra sempre nel perimetro dello Zia ma è considerata dal Regolamento urbanistico ‘fascia di bordo’, dove è appunto consentito l’insediamento di attività commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
