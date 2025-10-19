Una stabilità mai vista, o meglio vista solo tre volte: tre come gli anni di governo, tre come i gradini del podio su cui, da oggi, domenica 19 ottobre, Giorgia Meloni è salita. L’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia diventa infatti il terzo più longevo della storia repubblicana, eguagliando i 1.093 giorni del governo Craxi, il più duraturo della prima repubblica. Un traguardo che, in un Paese capace di esprimere 68 governi in 79 anni, ha il sapore di un vero e proprio record per Meloni, arrivata a Palazzo Chigi il 22 ottobre 2022 dopo la vittoria alle elezioni politiche di settembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nuovo record del governo Meloni: è diventato il terzo governo più longevo della storia repubblicana