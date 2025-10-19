Nuovo ponte ciclopedonale chiuso il tratto della Vigentina per lavori

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale di Pieve Emanuele, destinato a collegare il quartiere di via delle Rose con quello di via dei Pini, in sostituzione della vecchia passerella ormai deteriorata e poco sicura. Per consentire la fase finale dell’intervento, che riguarda la costruzione delle rampe di accesso al ponte, Città Metropolitana di Milano ha disposto una nuova chiusura temporanea della Strada Provinciale 28 Vigentina, nel tratto che attraversa il territorio comunale. La chiusura sarà in vigore dalle ore 8.30 di domani fino al 24 ottobre, periodo durante il quale verranno completate le opere di raccordo al ponte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo ponte ciclopedonale, chiuso il tratto della Vigentina per lavori

