nuovo parcheggio in centro con tredici posti

Si è aperto il cantiere per la realizzazione di un nuovo parcheggio in centro, 13 posti auto con accesso dalla via Martiri della Libertà, la strada principale del paese. Il parcheggio, situato in corrispondenza dell’incrocio con via Don Minzoni, sarà affiancato da uno spazio verde e da un percorso pedonale che collegherà via Martiri con via Martin Luther King, cioè con la zona della scuola media Melani e del campo sportivo comunale Romano Nencini. Il nuovo parcheggio dovrebbe aumentare le possibilità di sosta per le molte auto che transitano da via Martiri della Libertà verso la piazza centrale e hanno bisogno di fermarsi ai negozi che si trovano lungo la strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

