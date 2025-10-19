Nuovo Cda per la Federazione Misericordie della Liguria | Matteo Amato presidente

Genovatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta l'assemblea regionale delle Misericordie della Liguria per eleggere il nuovo consiglio di amministrazione e presidente per il mandato 20252028.Cambio del vertice in Liguria, Matteo Amato storico esponente delle Misericordie nell'estremo ponente ligure passa al timone della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

