Nuovo Cda per la Federazione Misericordie della Liguria | Matteo Amato presidente
Si è svolta l'assemblea regionale delle Misericordie della Liguria per eleggere il nuovo consiglio di amministrazione e presidente per il mandato 20252028.Cambio del vertice in Liguria, Matteo Amato storico esponente delle Misericordie nell'estremo ponente ligure passa al timone della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
