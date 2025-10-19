Nuovo cantiere lungo la Telesina | lavori in prossimità dello svincolo per Campobasso
Tempo di lettura: < 1 minuto Lungo la strada statale 372 “Telesina”, a partire dalle ore 18.00 di domani, lunedì 20 ottobre, prenderanno il via nel beneventano attività puntuali di nuova pavimentazione, in prossimità dello svincolo per Campobasso. Nel dettaglio, per l’esecuzione dei lavori sarà attivo – fino alla fine del mese – il senso unico alternato, con impianto semaforico o personale su strada, tra il km 60,300 ed il km 60,600. All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 40 kmh ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli. Nel rispetto di quanto anticipato da Anas, altre attività puntuali per il rifacimento della pavimentazione verranno avviate a seguire, previa nuova comunicazione, allo scopo di completare le lavorazioni previste entro il prossimo mese di novembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
