Nuovo allenatore Sampdoria | oggi è atteso l’annuncio ufficiale dell’ex Roma Foti | le ultimissime novità

Calcionews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo allenatore Sampdoria: ci sarà nella giornata di oggi l’annuncio dell’ex Roma Foti: le ultimissime sui blucerchiati La Sampdoria apre un nuovo capitolo. Dopo l’esonero di Massimo Donati, ufficializzato ieri pomeriggio a causa di un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative, la società ha deciso di affidarsi a un volto familiare: Salvatore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

