Nuovo allenatore Sampdoria | oggi è atteso l’annuncio ufficiale dell’ex Roma Foti | le ultimissime novità
Nuovo allenatore Sampdoria: ci sarà nella giornata di oggi l’annuncio dell’ex Roma Foti: le ultimissime sui blucerchiati La Sampdoria apre un nuovo capitolo. Dopo l’esonero di Massimo Donati, ufficializzato ieri pomeriggio a causa di un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative, la società ha deciso di affidarsi a un volto familiare: Salvatore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
SPAL - Fabio Malaguti il nuovo allenatore dell'Osteria Grande Cambio sulla panchina della prossima avversaria dei biancoazzurri La Spal, domenica a Budrio troverà sula panchina della sua avversaria Osteria Grande un nuovo tecnico. Fabio Malagutii, che è Vai su Facebook
Nuovo allenatore Sampdoria, ecco chi prenderà il posto di Massimo Donati - Nuovo allenatore Sampdoria: Salvatore Foti prende il posto di Massimo Donati Cambio in panchina per la Sampdoria. Scrive calcionews24.com
Sampdoria, dopo l'esonero di Donati: Foti è il nuovo allenatore - Sarà Salvatore Foti il prossimo allenatore della Sampdoria al posto di Massimo Donati, esonerato dal club ligure nel tardo pomeriggio. Segnala gazzettadiparma.it
Foti Sampdoria, come si comporrà il nuovo staff blucerchiato? Ecco cosa filtra - Foti Sampdoria, si delinea il nuovo staff tecnico che guiderà la formazione blucerchiata dopo l’esonero di Donati: le novità La Sampdoria volta pagina e lo fa puntando su figure legate al mondo blucer ... Lo riporta sampnews24.com