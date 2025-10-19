Nuovo allenatore Juve | dal futuro di Tudor fino ai nomi di Palladino e Spalletti Sky fa luce sulla situazione | cosa aspettarsi davvero per la panchina bianconera

Nuovo allenatore Juve: dalla posizione di Tudor ai nomi di Palladino e Spalletti. Sky inquadra la situazione: cosa succederà per la panchina. Una sconfitta che fa male, una crisi che si aggrava e una panchina che inizia a scottare. La Juve sprofonda dopo il clamoroso ko di Como, e la posizione di Igor Tudor si fa sempre più delicata. Come svelato da Fabio Caressa a Sky Calcio Club, la società al momento conferma la fiducia al tecnico, ma le prossime due partite di campionato saranno decisive. QUI: Tudor Juve, Moretto rivela: «Rapporti freddi con Comolli, il lavoro del tecnico è sotto osservazione». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

