Nuova viabilità Garganica via libera del ministero ai primi due lotti tra Vico e Vieste
Si è concluso con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativo al tracciato da Vico del Gargano a Vieste della nuova SS89 Garganica. L’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dal Commissario Straordinario per gli interventi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
