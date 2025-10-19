Nuova viabilità Garganica via libera del ministero ai primi due lotti tra Vico e Vieste

Foggiatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativo al tracciato da Vico del Gargano a Vieste della nuova SS89 Garganica. L’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dal Commissario Straordinario per gli interventi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

La Cina risponde al protezionismo di Trump: tra energia e materie prime, finanziamenti da record nella Nuova via della seta. - L’ondata protezionistica innescata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra aver spinto la Cina a premere sull’acceleratore del suo progetto infrastrutturale Nuova via della seta. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Viabilit224 Garganica Via