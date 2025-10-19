Nuova tensione Israele-Hamas Attacco ai soldati bombe su Rafah in risposta
Attacchi aerei israeliani sono andati in scena questa mattina a Rafah, nel sud di Gaza, quale risposta dell'Idf all'attacco alle proprie forze di terra da parte di "agenti terroristici". Lo riferisce il quotidiano Times of Israel, anche se in merito all'incidente l'Idf non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Secondo una prima ricostruzione dei fatti resa nota dalla stampa locale, non meglio identificati "agenti terroristici" nella Striscia di Gaza hanno lanciato un attacco contro le forze israeliane a Rafah, spingendo l'Idf a dare il via ad attacchi aerei nella zona. Questo episodio di violenza segnerebbe apparentemente una nuova violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas, ma al momento la dinamica dei fatti non è chiara. 🔗 Leggi su Iltempo.it
