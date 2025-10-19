Nuova scossa nella notte sveglia la zona flegrea ancora una in mattinata
Intorno all’una di stanotte un evento sismico valutato di Md 2.2±0.3 è stato nettamente avvertito nella zona occidentale della caldera, tra Pozzuoli, Quarto, Bacoli con molte segnalazioni giunte anche dalla zona di Licola. La scossa è stata profonda 2.8km e per questo motivo ha avuto un raggio di propagazione maggiore ma la sua energia va . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
