Nuova piscina tutte le idee in campo
La piscina Saline potrebbe avere una nuova vita, al vaglio dell’amministrazione la possibilità di mantenere l’impianto come piscina all’aperto. Il 13 novembre al Comune saranno riconsegnate le chiavi della Cittadella dello Sport, e poi si potrà finalmente partire con una programmazione e il restyling di tutti gli impianti; saranno avviate anche le valutazione per cercare di recuperare la piscina. I problemi strutturali dell’impianto delle Saline non riguardano il piano vasca, ma, da una perizia, i danni alla struttura sarebbero ingenti e l’amministrazione, abbandonata l’idea di una ricostruzione, è in attesa del finanziamento per la realizzazione di un nuovo impianto: l’area scelta sarebbe quella di Villa Torlonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
