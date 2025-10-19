Nuova linea di bus | dalla stazione al carcere

MONZA Una notizia attesa da tempo, soprattutto dai detenuti della Casa circondariale di via Sanquirico e dalle loro famiglie: a partire da lunedì 10 novembre sarà attiva la nuova linea di trasporto pubblico locale z213 Circolare, che collegherà l’area centro-sud della città, a partire dalla stazione, con la Casa circondariale. Il servizio, istituito su richiesta del Comune di Monza all’Agenzia per il Trasporto pubblico locale (Tpl) di Bacino, risponde a un’esigenza lungamente manifestata, e sollecitata più volte anche in Consiglio comunale. La linea z213 nasce proprio per colmare una lacuna nel servizio di trasporto pubblico, garantendo un collegamento diretto con la zona di via Sanquirico, fino ad oggi priva di un’adeguata copertura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

