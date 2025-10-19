Nuova linea di bus | dalla stazione al carcere
MONZA Una notizia attesa da tempo, soprattutto dai detenuti della Casa circondariale di via Sanquirico e dalle loro famiglie: a partire da lunedì 10 novembre sarà attiva la nuova linea di trasporto pubblico locale z213 Circolare, che collegherà l’area centro-sud della città, a partire dalla stazione, con la Casa circondariale. Il servizio, istituito su richiesta del Comune di Monza all’Agenzia per il Trasporto pubblico locale (Tpl) di Bacino, risponde a un’esigenza lungamente manifestata, e sollecitata più volte anche in Consiglio comunale. La linea z213 nasce proprio per colmare una lacuna nel servizio di trasporto pubblico, garantendo un collegamento diretto con la zona di via Sanquirico, fino ad oggi priva di un’adeguata copertura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Lo stabilimento di Reggio produrrà 18 convogli per la nuova linea del tram della città lombarda. Parteciperà per una quota di importo pari ad 80 milioni di euro - facebook.com Vai su Facebook
Nuova linea di bus: dalla stazione al carcere - MONZA Una notizia attesa da tempo, soprattutto dai detenuti della Casa circondariale di via Sanquirico e dalle loro famiglie: a ... Riporta ilgiorno.it
Monza, rivoluzione bus: finalmente una nuova linea che collegherà una zona importante città - Dal 10 novembre parte la linea circolare z213 a Monza: collega direttamente il Carcere e quartieri chiave. Segnala monza-news.it
Monza, autobus: arriva la nuova “z213”, la circolare che ferma al carcere e al centro sportivo Chiolo - Una nuova linea di autobus sta per partire a Monza: la "circolare" z213 che collegherà la città all'asse via Buonarroti- Si legge su msn.com