Nuova fase dei lavori Publiacqua in via dei Bastioni e allacci in via del Pianerettolo e piazza del Crocifisso

La nuova fase dei lavori PNRR in via dei Bastioni a cura di Publiacqua e in via di Villamagna a cura della Regione Toscana. E anche allacci alla rete del gas in via del Pianerottolo e all’acquedotto in piazza del Crocifisso. Sono alcuni dei principali interventi in programma dalla prossima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nuova fase dei lavori PNRR di Publiacqua in via dei Bastioni e allacci in via del Pianerettolo e piazza del Crocifisso. Sono i principali lavori al via in settimana a #Firenze: i dettagli https://tinyurl.com/vjym5d8y. #viabiliFI #IF - X Vai su X

Lo strappo con Giuseppe Conte segna l’inizio di una nuova fase politica e riaccende il dibattito sulla leadership grillina. Vai su Facebook

Firenze, dai lavori Publiacqua alle nuove asfaltature notturne: i lavori della settimana - L’asfaltatura in via Carlo del Prete e via Rocca Tedalda, la nuova fase dei lavori PNRR di Publiacqua in via dei Bastioni e numerosi allacci alla rete idrica: sono i principali interventi previsti in ... Da 055firenze.it

Tramvia: da martedì la nuova fase dei lavori in viale Giovine Italia - Da lunedì sera l’asfaltatura di via Villamagna e la prosecuzione della posa di binari in viale Giannotti Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Riporta nove.firenze.it

Via dei Bastioni, lavori Publiacqua senza scavi: una calza nei tubi - Parte oggi 6 ottobre una nuova fase dei lavori di riqualificazione della rete idrica in via dei Bastioni, finalizzata al risanamento della condotta idrica in acciaio DN700. Secondo nove.firenze.it