Nulla di fatto per la Life365eu sul campo di Bologna
Cade la Life365.eu Forlì sul campo del Volley Team Bologna con un netto 3-0 (25-21; 25-18;25-22) che però non dà pienamente conto degli sprazzi positivi mostrati dalla formazione allenata da coach Nello Caliendo. Il primo set vede la Libertas partire meglio, avanti 8-5 al primo giro di boa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rowe acquisto più costoso della storia del Bologna: "Io sono qui per produrre risultati sul campo" - Parla così Jonathan Rowe, uno degli ultimi arrivati in casa Bologna, in conferenza stampa spiegando ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
Bologna in campo a Lecce, La Repubblica (ed. Bologna): "Italiano gioca la carta Dallinga" - La squadra di Vincenzo Italiano affronterà i giallorossi salentini di Di Francesco per conquistare nuovamente i tre punti. tuttomercatoweb.com scrive
Bologna, tutto fatto per l'arrivo di Viola: i dettagli del contratto - Il Bologna pesca un nuovo rinforzo dalla lista svincolati: è tutto fatto per l'arrivo dell'ex Benevento Nicholas Viola, che nella giornata di oggi ha svolto le visite mediche dopo l'operazione ... calciomercato.com scrive