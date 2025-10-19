Nubifragio Favara trovato corpo donna

13.32 E' di Marianna Bello il corpo trovato nel canneto, vicino a un torrente che sfocia nel fiume Naro, ad Agrigento. La donna è stata riconosciuta dai tatuaggi, uno dei quali sul polso. La 38enne era scomparsa a Favara il 1 ottobre, inghiottita da acqua e fango causati dal nubifragio che si era abbattuto sulla cittadina siciliana. Il cadavere è stato ritrovato da un gruppo impegnato in una battuta di caccia. La donna era madre di tre figli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it