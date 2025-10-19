Nubifragio Favara trovato corpo donna
13.32 E' di Marianna Bello il corpo trovato nel canneto, vicino a un torrente che sfocia nel fiume Naro, ad Agrigento. La donna è stata riconosciuta dai tatuaggi, uno dei quali sul polso. La 38enne era scomparsa a Favara il 1 ottobre, inghiottita da acqua e fango causati dal nubifragio che si era abbattuto sulla cittadina siciliana. Il cadavere è stato ritrovato da un gruppo impegnato in una battuta di caccia. La donna era madre di tre figli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
Nel tg delle 14 Ricerche senza sosta A #Favara, nell'agrigentino, proseguono le ricerche di Marianna Bello, scomparsa nel nubifragio del primo ottobre. L'appello dei familiari: "Non fermatevi". #IoSeguoTgr - facebook.com Vai su Facebook
Nel tg delle 14 Ricerche senza sosta A #Favara, nell'agrigentino, proseguono le ricerche di Marianna Bello, scomparsa nel nubifragio del primo ottobre. L'appello dei familiari: "Non fermatevi". #IoSeguoTgr - X Vai su X
È stato trovato il corpo della donna dispersa nel nubifragio di Favara a inizio ottobre - Il corpo di Marianna Bello, la donna di 38 anni dispersa durante il nubifragio di Favara (Agrigento) dell’1 ottobre, è stato trovato domenica mattina da alcuni cacciatori, che lo hanno avvistato nelle ... ilpost.it scrive
Marianna Bello, il corpo della donna dispersa nell'alluvione a Favara trovato dopo 18 giorni. Aveva tre figli - Ritrovato a 18 giorni dall'alluvione a Favara il corpo di Marianna Bello, la donna dispersa. Scrive msn.com
Cacciatori trovano il corpo di una donna sulla spiaggia. Potrebbe essere Marianna Bello - Il cadavere è stato trovato nella zona delle Cannelle, in contrada Misita, lungo la costa tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Da rainews.it