A quanto risulta, Audi sta effettivamente lavorando a un nuovo fuoristrada di lusso “vero” che potrebbe porlo in concorrenza con la Mercedes?Benz G?Class e la Land?Rover Defender. Tuttavia, va precisato che al momento non è ancora ufficiale al 100% (non c’è conferma definitiva da parte di Audi) e molti dettagli restano da definire. Ecco un sunto di cosa sappiamo, quando potrebbe arrivare e come potrebbe essere. Cosa sappiamo finora. Audi ha dichiarato di “vedere uno spazio” per un modello premium fuoristrada nel proprio listino: l’allora responsabile design, Marc Lichte, ha affermato che «c’è potenziale perché ora ci sono solo due player premium in questo segmento G-Class e Defender». 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Novità Audi: arriverà un fuoristrada anti Classe G e Defender?