Novena a San Giuda Taddeo per le situazioni disperate si prega dal 19 al 27 ottobre

Lalucedimaria.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preghiamo la Novena a San Giuda Taddeo, noto per intercedere nella risoluzione delle situazioni più ingarbugliate e disperate che sembrano non avere speranza. Migliaia di persone invocano il suo intervento, e sono davvero tante le situazioni, umanamente senza speranza, che hanno trovato una felice risoluzione grazie alla sua potente intercessione. Dio ha concesso a San. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

novena a san giuda taddeo per le situazioni disperate si prega dal 19 al 27 ottobre

© Lalucedimaria.it - Novena a San Giuda Taddeo per le situazioni disperate, si prega dal 19 al 27 ottobre

Altri contenuti sullo stesso argomento

Novena a San Giuda Taddeo per le situazioni disperate, si prega dal 19 al 27 ottobre - Preghiamo la Novena a San Giuda Taddeo, noto per intercedere nella risoluzione delle situazioni più ingarbugliate e disperate che sembrano non avere speranza. Secondo lalucedimaria.it

Novena a San Giuda Taddeo: potente intercessore per le situazioni disperate. Quinto giorno - Migliaia di persone invocano il suo intervento, e molte situazioni davvero ingarbugliate e umanamente senza speranza, hanno trovato una felice risoluzione grazie alla sua efficace intercessione. Riporta lalucedimaria.it

Sanremo onora San Giuda Taddeo - Oggi, lunedì 28 ottobre, si onora in tutto il mondo cristiano il nome dell’apostolo e cugino di Gesù, San Giuda Taddeo “Il santo protettore dei casi più disperati e impossibili” (da non ... Si legge su riviera24.it

Cerca Video su questo argomento: Novena San Giuda Taddeo