Novara piega Bergamo Skinner e Antropova show | a Scandicci il derby con Firenze

La Igor allunga in vetta su Conegliano e Milano (a riposo dopo la Supercoppa). Successi anche per Chieri, Cuneo, Vallefoglia e Macerata, alla sua prima vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

